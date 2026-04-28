アーティストグループ『Number_i』が4月27日、グループのインスタグラムを更新。新曲『3XL』のダンス動画を公開しました。【写真を見る】【 Number_i 】『3XL』発売に合わせてダンス動画投稿にファン歓喜「嬉しすぎます」「かわいすぎる 」3人はこの曲のミュージックビデオでも着用していた天の川をイメージして鮮やかにペイントされたセットアップを着用。 3人で息の合った振り付けを披露しています。 投稿では「3rd S