ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。2人は現役生活を「努力」という言葉で振り返った。現役生活を一言で表すとどの言葉になるかを聞かれると、三浦は「2人に言えることだと思うんですけど、努力かなと思います」と回答。「それまでの道のりの努力がなかったら私たちは