岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は２８日、発生から７日目となり、焼損面積は１６３３ヘクタールに拡大した。２７日午後には火災後初の雨が観測され、町は「火の勢いは制御下にある」とするが、鎮圧には至っていない。赤間防災相は２８日の閣議後記者会見で、同町の山林火災を「局地激甚災害」に指定する見込みになったと明らかにした。避難指示が出ている同町吉里吉里（きりきり）地区では２８日朝、山から上がる煙がほ