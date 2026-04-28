俳優の加藤清史郎（２４）が、フジテレビの連続ドラマ「スピナーベイト」（６月スタート、関東ローカル。ＴＶｅｒで無料見逃し配信、ＦＯＤで独占見放題配信）に主演することが２７日、分かった。放送中の日本テレビ系「君が死刑になる前に」で地上波連ドラに初主演した加藤が、２クール連続の地上波連ドラ主演を果たす。「スピナーベイト」は「セトウツミ」の原作や「オッドタクシー」の脚本で知られるヒットメーカー、此元和