千葉ロッテマリーンズと埼玉西武ライオンズは、両球団の球場グルメを通じた新たな取り組み「千葉埼玉BALLPARKGOURMETBRIDGE」を実施すると発表した。千葉と埼玉という隣り合う地域に本拠地を構える両球団が、球場の垣根を越えてグルメの魅力を共有し、ファンに新たな食体験を提供することを目的としたもので、千葉と埼玉をつなぐ“架け橋”をイメージし、両球団が互いに切磋琢磨しながら、それぞれの魅力を掛け合わせる