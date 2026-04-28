タレントのりんごちゃんが、金髪ショートヘアの“別人級”ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】りんごちゃん15kg減のビフォーアフターや激変した姿2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組「熱狂マニアさん！」で、運動せずに缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦。その結果、体重は88kgから81.5kgとなり、6.5kgの減量に成功。2カ月後にも同じ番組でダイエット企画第2弾に挑戦し、低糖質・低