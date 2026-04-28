ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の対戦が「世界最強ボクサー」決定戦となりそうだ。日本人ファイターが５月２日に東京ドームで激突する「日本ボクシング史上最大の戦い」となるが、米専門誌「ＲＩＮＧ」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、階級差のない最強ランキング）で、井上は２位、中谷は６位にランクインしていることで、