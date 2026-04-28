ロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが２７日（日本時間２８日）、ドジャー・スタジアムを訪れた。この日、日本文化などに親しんでもらうための「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」が開催され、試合前の米国国歌演奏を務めた。２０２４年４月１６日に続きドジャー・スタジアムでの演奏は２度目となる。昨年３月１８日に東京ドームで行われたドジャースとカブスによるＭＬＢ開幕戦では日米両国国歌を演奏している。