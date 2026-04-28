お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶが２７日深夜放送「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（テレビ朝日系）に出演した。ＭＥＧＵＭＩが怒ることがなくなったと話すと久保田は「お金いっぱいもらうようになりました？」と質問。ＭＥＧＵＭＩは「そうですね」と認め、「そんなに欲もない」と答えた。久保田は「裕福になったら前に進めなくなる。貧しい時は前に動くしかない。貧乏だから争いが起きるんですよ」と持論を語