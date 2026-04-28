フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、26日に放送された「100億円男の人生相談 〜満たされない心の行方〜」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。歌舞伎町で男性に会った小野龍光さん(右)(C)フジテレビ今回の主人公は、年商100億円超のIT企業経営者から仏