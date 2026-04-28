俳優・演出家の吉田鋼太郎（６７）が「令和８年度春の褒章」で、「長年にわたり、俳優・演出家としてシェイクスピア劇を中心に卓越した表現力を発揮し、舞台と映像の両面で日本の演劇界をけん引し続け、この世界の発展・振興に多大な貢献をした」とされ、「紫綬褒章」を受章。このほど取材に応じ、心境を語った。受章を聞いて耳を疑うほど驚いたという。過去の受章者には「雲の上の方々の名前が羅列してあり、えらいことにな