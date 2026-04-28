馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はワイドファラオが勝った２０１９年のユニコーンＳを取り上げる。ＮＨＫマイルＣ９着からの初ダートという異例の転戦で、一発回答を出した。 高い適性を十分に示した。１００メートル以上に及ぶ叩き合い。逃げ込みを図るワイドファラオが１キロ重い５７キロを背負いながらも、重賞ウィナーの格を示した。「最後は脚が上がっていたけど、勝負根性、気持ちの