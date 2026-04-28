日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２８日、男子マラソンで歴史的記録が生まれたことを報じた。２６日のロンドンマラソンでセバスチャン・サウェ（ケニア）が１時間５９分３０秒の世界新記録で優勝。人類初の初の２時間切りとなったことを映像とともに紹介した。従来の記録はケルビン・キプタム（ケニア）が２０２３年１０月に記録した２時間０分３５秒だった。コメンテーターを務