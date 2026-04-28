ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。２０１９年にペアを結成し、２度の五輪に出場した「りくりゅう」。三浦は「メンタルでは、今回の五輪は私史上、一番強くなれたのかなと思っています」と振り返った。木原は、まだペアが黎明期だった２０１３年から競技を始め、４度の五輪に出場