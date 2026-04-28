元ＨＫＴ４８で、女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバー・村川緋杏（びびあん）の海外での水着ショットが注目を集めている。村川は自身のインスタグラムで２８日までに「写真集撮影で行ったＴｈａｉｌａｎｄ合間の３０分でプール行くくらい好き」とつづり、プールでの水着ショットを投稿。自身のメンバーカラーであるピンク色で水玉模様が描かれた水着姿で、スタイルの良さを生かした生足ショットを披露し