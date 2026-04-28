◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の１打席目は右前打で出塁すると、Ｔ・ヘルナンデスの先制２点適時打で先制のホームを踏んだ。ドジャースが初回に２得点の幸先のいいスタート。大谷には２試合連続７号アーチにも期待がかかる。相手