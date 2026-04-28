エバートン女子MF籾木結花がチェルシー戦でゴールイングランド・ウィメンズ・スーパーリーグのエバートンに所属するMF籾木（もみき）結花は、4月26日に行われたチェルシーとのリーグ戦で鮮やかなロングループ弾を決めた。強豪であるチェルシーと対戦したエバートンは立ち上がりにオーストラリア代表FWサム・カーに先制点を許したが、前半10分に籾木が鮮やかなプレーを見せた。ゴール正面約25メートルの位置でボールを持つと