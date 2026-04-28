リーズ・ユナイテッドは引き続き守田英正に関心ポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正の周辺が、今夏の移籍市場を前ににわかに騒がしくなっている。直近の試合で際立ったパフォーマンスを見せるなど、契約満了が近づく30歳のボランチに英メディア「Sport Witness」が熱い視線を送っている。守田とクラブの現行契約は今季終了後に満了を迎える。イングランドへの移籍を希望しているとされる守田に対し、以前