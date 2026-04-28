「讃岐かがり手まり」がモチーフの「苺てまり」 高松市の洋菓子店ルーヴは28日、香川県の伝統工芸「讃岐かがり手まり」をモチーフにしたケーキ「苺てまり」を発売しました。 香川県産の和三盆糖と苺を合わせ、伝統工芸の優美な意匠を洋菓子として表現しました。 「讃岐かがり手まり」の優美な姿、香川県産の高級砂糖「和三盆糖」と香川県産の甘酸っぱい「女峰いちご」を使用し、まろやかな甘み