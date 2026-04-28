人気アプリ『ポケモン GO』のポケストップが、全国のAED設置箇所と連動！2026年5月1日（金）より東京都内約1,000箇所が登場し、7月中旬までに全国約13,000箇所へ順次拡大される予定です☆ 『ポケモン GO』ポケストップ「AED設置箇所と連動」 スケジュール：・2026年5月1日（金）：東京都内を中心に約1,000のAED設置箇所に「ポケストップ」が登場・2026年7月中旬（予定）：全国のAED設置箇所のうち約13,000箇所に順