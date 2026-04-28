花王のベースメイクブランドである『Primavista』から、ポケットモンスタースペシャルパッケージが数量限定で登場！第1弾の化粧下地「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」のポケモンスペシャルパッケージ全4色と、第2弾洗顔料「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」のポケモンスペシャルパッケージが販売されます☆ プリマヴィスタ「ポケットモンスタース」ペシャルパッケージ 発売日：・スキンプロ