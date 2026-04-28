はぐくみプラスが展開するヘアケアブランド「cocone（ココネ）」から、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」の限定デザインが登場。シリーズ累計販売数1,000万個を突破した「coconeクレイクリームシャンプー」のモイストタイプから、数量限定で販売されます☆ coconeクレイクリームシャンプー モイスト ディズニー「ミッキーマウス」限定デザイン 価格：3,630円（税込）内容量：380g香り：アールグレイベルガ