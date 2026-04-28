木原稔官房長官は28日、米新興企業アンソロピックの最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」をはじめとする先端AIの悪用への対応について「政府全体で早急に進めていく」と述べた。木原氏はサイバー攻撃にAIが利用されることで「攻撃のスピードや規模が劇的に増加するなど新たな脅威に直面している」と説明。金融などの重要インフラを担う企業に必要な対策を促す方針を示した。AIへの対応を巡っては、24日に片山さつき金融