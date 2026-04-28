エンゼルスの菊池雄星米大リーグ、エンゼルスの菊池雄星の次回登板が、29日午後0時10分（日本時間30日午前2時10分）開始の敵地でのホワイトソックス戦に決まった。球団が27日までに発表した。今季初勝利を懸けて中4日での先発。村上宗隆との対戦に注目が集まる。34歳の菊池はメジャー8年目の今季、6試合に登板して0勝3敗、防御率6.21。（共同）