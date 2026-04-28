雨上がりの公園で、2歳の男の子が濡れた鉄棒に30秒間ぶら下がり続ける動画がInstagramに投稿され、354万回以上再生された。水たまりに落ちないように一生懸命踏ん張る姿に「ちょっと泣きそうになりました」「頑張りましたね」とコメントが殺到。投稿したのは、SASUKE出場経験もあるスポーツ選手の伊佐嘉矩さん（@yoshinori.isa）。動画の背景について伊佐さんに聞いた。【動画カット】落ちたら水たまり…鉄棒チャレンジの結果は!