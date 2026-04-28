栃木・宇都宮市で、飲食店に車が突っ込む事故が発生した。運転していた84歳の男性が軽いけがをし、「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているという。突然、店に飛び込んできた車栃木・宇都宮市にある飲食店でカメラが捉えたのは、“招かれざる客”。それは、店に突っ込んできた車だった。車の前方は大きく壊れていた。27日午前9時半過ぎ、この飲食店から「車が店舗に入ってきている」と110番通報があった。走ってきた車が