ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。2人は、「ゆなすみ」こと長岡柚奈（20）、森口澄士（24)組（木下アカデミー）にエールを送った。三浦は「持っているものは世界トップのペアと変わらないと思う」と太鼓判を押し、「私たちもそうだったんですけど、たくさんのことを