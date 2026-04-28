◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年4月27日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は、エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場予定だが、嵐と大雨の影響で試合開始大幅遅れに直面している。開始予定は27日の午後6時40分（日本時間28日午前8時40分）の予定だったが、すでに2時間30分以上経過時点でも試合がスタートしない状況だった。ホワイトソックスの公式X（旧ツイッター）では、「午後9時4