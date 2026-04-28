お笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）が28日、都内で、サントリー「東京タワーオールフリーDAY」体験取材会に出席した。「M−1グランプリ2025」王者のたくろうは4月に上京。きむらバンドは「正直寂しさはある」と吐露。「大阪は芸人が呼んだらチャリで5分以内に来るので。東京は散らばっていてすぐ集まることが出来ず、人に会えなくて寂しいですね」と明かした。一方で赤木は「先週25日に東京に来て初めてのお