頼れるベテランが大仕事をやってのけた。原口元気、ポープ・ウィリアム、倍井謙が所属するベールスホットは現地４月27日、ベルギー１部昇格を懸けたプレーオフの準決勝・第２レグで、悪童ラジャ・ナインゴランを擁するパトロ・アイスデンとホームで対戦。第１レグは１−１で引き分けていたなか、３−２で激戦を制し、決勝進出を決めた。GKのポープはベンチ外の一方、原口は倍井と共に先発。すると、90＋１分の同点弾で延長戦