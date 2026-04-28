インテリな役から熱血漢まで、幅広い演技でファンを魅了する嵐の櫻井翔さん。代表作といえば、どの作品を思い浮かべますか？All About ニュース編集部は4月13日、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐の出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「櫻井翔の代表作だと思う出演作」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『木更津キャッツアイ』／中込フトシ（バンビ）／60票2位