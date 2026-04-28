５月５日の「端午の節句」を前に、２０２６年に活躍が期待される人をモデルにした五月人形がお披露目となりました。鎧をまとっているのは、メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手や山本由伸投手です。札幌の人形店では、２０２６年に活躍が期待される人をモデルにした五月人形がお披露目されました。ＷＢＣで活躍した野球選手５人のほか、高市首相や小泉防衛相などの人形が店に飾られました。（久月札幌店