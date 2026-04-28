血糖値やコレステロール値、血圧が気になるけど、どんなものを食べたらよいかわからない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。バランスのよい食事が基本ではありますが、具体的な食材やレシピを知れると心強いですよね。今回はあすけん栄養士が、おすすめの食材やレシピをまとめてご紹介します。【関連記事】10キロ痩せたい！1か月でダイエットを成功させるおすすめ方法４選血糖値が気になる方におすすめ食材食物繊維