フルッタフルッタが監修し、同社のアサイーとグァバを使用したエナジードリンク「BloomyPLUS（ブルーミープラス）」が4月28日から全国のセブン−イレブン限定で順次販売する。ラインアップは、1日分の鉄分が摂れる「アサイーボウルエナジー」と1日分のビタミンCが摂れる「グァバエナジー」の2種類。おいしくて飲みやすい味わいと1日分の鉄分やビタミンCが摂れるヘルシーなエナジードリンクで、手に取りやすいおしゃれなデザインも