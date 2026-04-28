マンダムは、キメ細かな濃密炭酸※1泡が毛穴の奥の汚れを落とし、肌をこすらずやさしく洗えることで人気の「ビフェスタ 泡洗顔」から、アーティストのEsther Kim氏が手がけるPOPでキュートな「エスターバニー」デザインの3種を4月27日から数量限定で発売した。特長は、毛穴よりも小さいミクロの炭酸（炭酸ガス（噴射剤））泡が、皮脂や角栓など毛穴の奥の汚れを吸着し、すっきり落とす泡状洗顔料。弾力のある濃密泡が肌を優しく包