敷島製パン（Pasco）は、「満たされスイーツ」シリーズの新商品「北海道クリームチーズのタルト」「沖縄県産紅芋のタルト」を5月1日からり関東・中部・関西・中国・四国・九州地区で発売する。「満たされスイーツ」シリーズは、”洋菓子専門店のような焼菓子を、家庭で気軽に楽しんでもらいたい”という想いで届けている洋菓子シリーズ。「北海道クリームチーズのタルト」「北海道クリームチーズのタルト」は、北海道乳業の“100％