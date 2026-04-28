タレントの丸山礼（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。初めてのヨーロッパ1人旅の行きの飛行機で起きた思わぬ“偶然”を明かした。「ずっと晴れててうれしかった！」と書き出し、「全てにありがとうございますを言いまくったはじめてのひとりヨーロッパです」とつづり、初めてのヨーロッパ1人旅を明かし、思い出ショットを披露した。そんな中で、飛行機で思わぬ“偶然”があったといい、「行きの飛行機の前の席