「カレー研究会」＜1日分の野菜カレー＞ハウス食品は、社内の管理栄養士・栄養士資格を持つメンバーを中心に、「おいしさ」と「健康」の両立を追求して開発したレトルトカレー、「カレー研究会」＜1日分の野菜カレー＞を、5月11日からAmazon限定で発売する。同製品は、1食で1日分の野菜350g（生換算）（厚生労働省推進「健康日本21」の目標値）を手軽においしく摂取できるカレーになっている。内容量は200g。特徴は、揚げなす・レ