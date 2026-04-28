アサヒ飲料は、現代の若者が「NO」という選択肢に対してどのような意識を持ち、それをいかに「賢い（スマート）な行動」と捉えているかを明らかにするため、Z世代の20代男女1000名を対象に「若者の『NO』といえることに関する意識調査」を実施した。調査の結果、「とてもかっこいいと思う（47.7％）」「ややかっこいいと思う（41.8％）」と回答した人が約9割で、「NOをいえる」ことに対するポジティブなイメージがZ世代に浸透して