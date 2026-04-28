ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。2人は指導者の道への思いを語った。三浦「すぐにコーチになりたいなと思っていたんですけど、今年からコーチの資格をとらないといけないというお話をいただいた。現実的に考えてコーチングについてまだまだ学ばないといけないこと