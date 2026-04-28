ファミリーマートが、税抜298円（税込321円）の低価格で楽しめる「お手軽パスタ」シリーズ2商品をきょう28日から全国で発売した。物価高が続く中、“もう一品”を手軽に追加したいというニーズに応える商品として展開される。【写真】期待大！『も〜っちり食感クリームパン』同社ではこれまで400円〜500円台が中心だったパスタに対し、今回新たに300円以下の価格帯を実現。食費を抑えたい消費者の声や、「少しずついろいろ食べ