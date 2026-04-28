◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）なでしこジャパンのDF遠藤純（25）が27日（日本時間28日）、ドジャース―マーリンズ戦の始球式を務めた。遠藤は、ロサンゼルスを本拠とするNWSLのエンジェル・シティーFCでプレーしている。佐々木朗希が捕手役を務め、遠藤は投球前のボールで華麗なリフティングを見せた後、見事なノーバウンド投球を披露した。この一戦は日本の伝統と文化を称える