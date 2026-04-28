衆議院の環境委員会で28日、事業者に使用済みの太陽光パネルのリサイクルを促すための法律案（太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案）が採決され、賛成多数で可決した。政府は、使用済みの太陽光パネルに関して、「2030年代後半以降に排出量が顕著に増加する。全て埋立処分した場合には、最終処分場の残余容量を圧迫し、廃棄物処理全体に支障が生ずるおそれがある」と指摘し、パネルのリサイクル推進の必要性を強調して