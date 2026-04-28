【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会を襲撃しようとして男が逮捕された事件で、連邦検察当局は２７日、コール・アレン容疑者（３１）を大統領暗殺未遂など３件の容疑で訴追した。ホワイトハウスもトランプ氏が狙われた３度目の暗殺未遂と断言し、犯行を非難した。他の容疑は州をまたいで武器を運んだ連邦法違反など。有罪になれば終身刑となる可能性がある。事件は２５日夜