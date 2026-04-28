ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内で引退会見を行った。今後について、木原は「プロとして活動させていただくことを予定しています。なかなか日本の皆様にペアというものをお見せする機会が限られていたので。まだ細かい内容は決まっていないんですけど。今年中にいろんなところを回ってお見せしたい」と話した。さら