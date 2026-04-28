俳優の石田ゆり子（56）が、美しい花を手にした自撮りショットを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅や自撮り（複数カット）ペットたちと暮らす自宅をInstagramで公開している石田。小物などが雑多に置かれた部屋や、畳んだ洗濯物の上でくつろぐ猫の姿、テーブルの上の本や床に置かれた段ボールなど、生活感あふれる様子も投稿してきた。自然体な自撮りショットに絶賛の声2