お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が27日深夜に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。“世間の目”について語った。この日は「芸人と好感度の代償SP」と題して、好感度の高い芸人として認知されるやす子、「ぺこぱ」松陰寺太勇、「コットン」きょんがゲスト出演。世間からの期待を感じるジレンマについてトークした。松陰寺から「大悟さんは世間の目とか気にならないですか？」と聞かれると「