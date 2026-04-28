お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、27日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。ハングリー精神を絶やさないためにしていることを明かした。久保田は、最近世間への怒りがないというMEGUMIに「それ、あれじゃないですか？お金いっぱいもらうようになりました？」と質問。MEGUMIは「うん、そうですね。そんなに欲もないのでね」と返した。すると久保田は「裕福になったら前に進