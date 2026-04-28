お笑いタレントのヒロミが28日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。マラソンで飛び出した2時間切りの世界記録を「驚異的な速さ」と評した。26日のロンドンマラソンで優勝したサウェ（ケニア）のタイムが1時間59分30秒と、人類で初めて2時間を切った。これまでの世界記録は2時間0分35秒。1分以上も更新している。2位のケジェルチャ（エチオピア）も初マラソンで1時間59分41秒をマークした。ヒロミは、「本当にす