FOOD & LIFE INNOVATIONSは、4月28日から「鮨 酒 肴 杉玉」にて、本まぐろの希少部位を使用した「希少部位 本まぐろカマトロ」を提供開始する。あわせて、国産果物を使用したフルーツサワー3種も販売開始するとのことだ。希少部位 本まぐろカマトロ○1匹から約3％しかとれない希少部位「カマトロ」を堪能ゴールデンウィークにあわせ、霜降りのような口溶けと濃厚な脂の旨みが特長のカマトロを使用したメニューが登場する。素材